Украинская ПВО уничтожила 21 дрон из 26.

Во время сегодняшней ночной атаки дронов-камикадзе по территории Украины российские оккупанты запускали БПЛА с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области.

Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона заявил, что противник часто наносит удары именно с этого направления.

"Уничтожен 21 ударный дрон из 26. Атаковали, конечно с двух направлений еще до полуночи. Традиционно атакуют с аэродрома Сеща Брянской области, это с севера нашей страны, а также с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда противник также часто наносит удары", - рассказал Игнат.

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Ночная атака дронов

В ночь на 3 мая в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. В Киевской ОВА сообщили о работе противовоздушной обороны.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать оповещения об опасности, а спикер Одесской ОВА Сергей Братчук написал, что в Киевской области работает ПВО, в Одесской - "все 4.5.0".

Позже стало известно, что во время ночной атаки дронами россияне ударили по нефтебазе в Кропивницком тремя беспилотниками.

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