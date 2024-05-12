Военные показали видео, на котором россияне "пытаются пройти границу на Харьковщине".

Российские оккупанты атакуют Харьковскую область большим количеством пехоты без поддержки бронированной техники.

Как сообщает подразделение беспилотных авиационных комплексов Сил обороны "Острые козырьки", украинские воины систематически работают над отражением российских атак. Кроме того, военные показали видео, на котором россияне "пытаются пройти границу на Харьковщине".

"Продолжаются тяжелые бои. Россияне идут большим пехотным количеством почти не используя технику", - отметили "Острые козырьки".

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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