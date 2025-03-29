В частности, под ударом Шевченковский район города.

Вечером в субботу, 29 марта 2025 года, российские оккупационные войска наносят удары по Харькову дронами. В городе прогремели мощные взрывы.

Обновлено 21:19: Также удар был нанесен по Холодногорскому району города. Информация о пострадавших, к счастью, пока не поступала, заявил глава Харьковской ОВА.

По состоянию на 21:07 уже было известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате атаки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, россияне нанесли удары по Шевченковскому району города. На место попадания выехали соответствующие службы.

Тем временем в сети публикуют кадры, на которых слышен пролет российских дронов и взрывы:

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