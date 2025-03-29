Массированный удар по Днепру: погибли 4 человека, еще 21 - ранены (фото)

В ГСЧС отметили, что по состоянию на сейчас ликвидированы многочисленные возгорания в городе.

Поздно вечером пятницы, 28 марта, Россия нанесла удары по Днепру. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще 21 - ранены.

Как сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, массированный удар вызвал масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.

Кроме того, повреждены две единицы пожарно-спасательной техники. По состоянию на сейчас возгорания ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.

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В то же время в Нацполиции заявили, что следователи работают на местах ударов и документируют последствия массированной атаки российских дронов.

Полиция призывает жителей быть осторожными. На улицах могут находиться обломки сбитых вражеских дронов.

Удар по Днепру 28 марта

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу, 28 марта, захватническая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепр с помощью ударных дронов.

Ночью сообщалось, что в Днепре повреждены несколько многоэтажек, пожары возникли почти в 10 частных домах, также загорелись гаражи и СТО. Спасатели локализовали пожар в гостинично-ресторанном комплексе, количество пострадавших увеличилось до 19.

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