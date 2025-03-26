Российские оккупационные войска терроризируют Харьков. Город под атакой дронов, там прозвучало по меньшей мере 15 взрывов. Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, на город продолжают заходить вражеские БПЛА.
Обновлено 21:33: Предварительно, зафиксировано возгорание складских помещений в Киевском районе города. Такое заявление сделал глава Харьковской ОВА Синегубов.
Ранее Терехов сообщал, что, по предварительным данным, есть прилеты.
"Последний удар, предварительно, пришелся возле многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – сообщил он.
Впоследствии мэр добавил, что повреждены многоэтажные жилые дома:
"По предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала".
Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что в результате российской атаки пострадала 12-летняя девочка. Ее госпитализировали.
В сети публикуют видео со звуками взрывов, раздающихся в Харькове.
Также под вражеской атакой Харьковская область. В Золочеве вражеский дрон попал в жилой дом. Там пострадала 14-летняя девочка – ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Олег Синегубов. Пострадал также 26-летний мужчина.
Атаки РФ по Украине
Вечером 25 марта российские оккупанты массированно атаковали Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы, в результате атаки возникли пожары. Несмотря на значительные разрушения, к счастью, обошлось без жертв, сообщал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Кроме того, 24 марта российские террористы нанесли удар по Сумам. Из-за российского обстрела пострадали многоэтажки и школа. Количество пострадавших в Сумах перевалило за сотню – среди них были и дети.