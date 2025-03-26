На город продолжают направляться вражеские дроны, сообщил мэр.

Российские оккупационные войска терроризируют Харьков. Город под атакой дронов, там прозвучало по меньшей мере 15 взрывов. Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, на город продолжают заходить вражеские БПЛА.

Обновлено 21:33: Предварительно, зафиксировано возгорание складских помещений в Киевском районе города. Такое заявление сделал глава Харьковской ОВА Синегубов.

Ранее Терехов сообщал, что, по предварительным данным, есть прилеты.

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"Последний удар, предварительно, пришелся возле многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – сообщил он.

Впоследствии мэр добавил, что повреждены многоэтажные жилые дома:

"По предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала".

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что в результате российской атаки пострадала 12-летняя девочка. Ее госпитализировали.

В сети публикуют видео со звуками взрывов, раздающихся в Харькове.

Также под вражеской атакой Харьковская область. В Золочеве вражеский дрон попал в жилой дом. Там пострадала 14-летняя девочка – ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Олег Синегубов. Пострадал также 26-летний мужчина.

Атаки РФ по Украине

Вечером 25 марта российские оккупанты массированно атаковали Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы, в результате атаки возникли пожары. Несмотря на значительные разрушения, к счастью, обошлось без жертв, сообщал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Кроме того, 24 марта российские террористы нанесли удар по Сумам. Из-за российского обстрела пострадали многоэтажки и школа. Количество пострадавших в Сумах перевалило за сотню – среди них были и дети.

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