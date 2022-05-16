В частности, в одном из районов Харькова – Северной Салтовке – почти каждая из 16-этажек подверглась разрушениям.

Попавший в плен во время освобождения поселка Циркуны оккупант рассказал, что российская реактивная артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Командир отделения 25-й артиллерийской бригады вооруженных сил РФ сообщил украинской спецслужбе, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома – враг специально стрелял по гражданским объектам", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из самых плотных застроек. И на сегодня почти каждая из 16-этажек подверглась разрушениям от оккупантов.

"Сам пленный утверждает, что не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" своей и украинской артиллерии", - добавили в спецслужбе.

Также он сообщил персональные данные захватчиков, которые причастны к другим военным преступлениям РФ и уничтожению мирных харьковчан.

Как сообщал УНИАН, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня сообщил, что российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова.

"За прошедшие сутки агрессор попал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения", - рассказал он.

Ранее 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харьков вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

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