Харьков страдает от обстрелов оккупантов / фото t.me/pgo_gov_ua

Под прицелом оккупантов оказывается Харьков и область, ситуация в Изюме - на грани гуманитарной катастрофы.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию из Харькова и области сегодня, 16 мая:

05:25 Отбой тревоги в Харькове и области.

04:57 Воздушная тревога в Харькове и области.

00:58 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

Военные записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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