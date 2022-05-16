Под прицелом оккупантов оказывается Харьков и область, ситуация в Изюме - на грани гуманитарной катастрофы.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию из Харькова и области сегодня, 16 мая:
05:25 Отбой тревоги в Харькове и области.
04:57 Воздушная тревога в Харькове и области.
00:58 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы.
Военные записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.