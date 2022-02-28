Жители города уже несколько дней находятся в окружении российских войск сидят без еды, воды, связи и света.

Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, обратилась в Красный крест и ООН с просьбой о помощи в вопросе решения гуманитарного кризиса в Волновахе в Донецкой области.

Верещук отметила, что Украина планирует добиваться гуманитарного коридора.

"Я написала письмо в Красный Крест, в ООН. Поднимаю посольства, чтобы заставили Путина дать выйти людям и спасти раненых", - сообщила "Стране" Верещук.

Отметим, что жители города уже несколько дней находятся в окружении российских войск сидят без еды, воды, связи и света.

Ранее эвакуационный транспорт не доехал до Волновахи. Колонну обстреляли российские войска из систем "Град".