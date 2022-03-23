Их должны открыть на Киевщине, Запорожье, Донетчине и Луганщине.

Для эвакуации людей на сегодня, 23 марта, согласовано 9 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении.

По ее словам, сегодня должны работать коридоры из города Мариуполь в город Запорожье.

"Бердянск – Запорожье: место сборов – спорткомплекс на вул. Мелитопольское шоссе, 27. Сейчас 24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск и с 10:00 будут поданы к площади напротив спорткомплекса для начала эвакуации", – отметила Верещук, информируя об эвакуации на Донетчине.

Запорожье

из города Пологи в Запорожье (место сбора – площадь перед городским советом, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье);

из города Гуляйполе в Запорожье (место собраний – городской совет, ул. Шевченко, 15/2, автобусы для эвакуации будут отправлены также из Запорожья).

Киевская область

из поселка Большая Дымерка в Бровары (место собраний - дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);

из поселка Богдановка в Бровары (место Зборов - сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);

из города Бородянка в Белую Церковь (место собраний - улица Центральная, 331, автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви);

из села Светильня в город Бровары (место сборов – сквер им. Марченко, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).

Луганская область

из города Рубежное в город Бахмут (место собраний -улица Чехова, 11);

из поселка Нижнее до города Бахмут (место собраний – улица Парковая, 13).

Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:

город Лисичанск (места сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),

город Северодонецк (проспект Химиков, 28),

город, Горный (вул. Гагарина, 13).

Как уже сообщал УНИАН, 23 марта ночью в Чернигове российские захватчики сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с автодорогой на Киев. Глава Черниговской области отметил, что уничтоженный мост не помешает доставке гуманитарной помощи в город.

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