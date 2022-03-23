Для эвакуации людей на сегодня, 23 марта, согласовано 9 гуманитарных коридоров.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении.
По ее словам, сегодня должны работать коридоры из города Мариуполь в город Запорожье.
"Бердянск – Запорожье: место сборов – спорткомплекс на вул. Мелитопольское шоссе, 27. Сейчас 24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск и с 10:00 будут поданы к площади напротив спорткомплекса для начала эвакуации", – отметила Верещук, информируя об эвакуации на Донетчине.
Запорожье
- из города Пологи в Запорожье (место сбора – площадь перед городским советом, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье);
- из города Гуляйполе в Запорожье (место собраний – городской совет, ул. Шевченко, 15/2, автобусы для эвакуации будут отправлены также из Запорожья).
Киевская область
- из поселка Большая Дымерка в Бровары (место собраний - дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);
- из поселка Богдановка в Бровары (место Зборов - сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров);
- из города Бородянка в Белую Церковь (место собраний - улица Центральная, 331, автобусы для эвакуации будут отправлены из Белой Церкви);
- из села Светильня в город Бровары (место сборов – сквер им. Марченко, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).
Луганская область
- из города Рубежное в город Бахмут (место собраний -улица Чехова, 11);
- из поселка Нижнее до города Бахмут (место собраний – улица Парковая, 13).
Эти маршруты будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:
- город Лисичанск (места сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
- город Северодонецк (проспект Химиков, 28),
- город, Горный (вул. Гагарина, 13).
Как уже сообщал УНИАН, 23 марта ночью в Чернигове российские захватчики сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с автодорогой на Киев. Глава Черниговской области отметил, что уничтоженный мост не помешает доставке гуманитарной помощи в город.