По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

В Чернигове ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом.

Пользователи соцсетей опубликовали видео разрушенного моста. На нем видно, что в результате удара упал один из пролетов моста. Также эту информацию Суспильному подтвердил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Этот мост стал для Чернигова "дорогой жизни". Поскольку по нему из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Тысячи людей на свой страх и риск смогли выехать самостоятельно из областного центра Черниговщины, на подступах к которому с первых дней войны находятся враги.

Ситуация в городе

Как накануне заявляла омбудсмен Людмила Денисова, сейчас окрестности Чернигова разбомблены войсками РФ полностью, пригород - на 60%.

Кроме этого, из города выехала половина населения, а из оставшихся (около 130 тыс) - много больных и немощных.

По состоянию на 22 марта выезды из Чернигова в сторону Киева были заминированы.

Сообщается о фактах пыток оккупантами местного населения, попыток запугиваний и др.

Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию в городе, никаких фактов сотрудничества с оккупантами нет.

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