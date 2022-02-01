Больше всего не поддерживают участие в боевых действиях за Украину немцы.

38% опрошенных жителей Дании поддерживают прямую военную поддержку Украины в возможной полномасштабной войне против России, в то же время против этого 29%.

Об этом говорится в данных опроса, проведенного британской международной компанией YouGov.

Отмечается, что Дания – единственная опрошенная европейская страна, которая склоняется к прямой поддержке украинцев, хотя мнение на этот счет там все равно "вялое".

В то же время поддержать американские войска для защиты Украины готовы 35% граждан США против 28%. И республиканцы (43% против 28%), и демократы (39% против 25%) поддерживают участие в боевых действиях в случае начала войны в Восточной Европе.

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Тогда как британская общественность на этот счет во мнениях разделилась: 30% - "за" и 32% - "против".

Другие европейцы склонны считать, что их военные не должны помогать защищать Украину. Больше всего против этого выступают французы (36% против 26%), итальянцы (40% против 21%) и немцы (52% против 23%).

В опросе участвовали 1695 британцев, 1206 французов, 2065 немцев, 1025 датчан, 1006 шведов, 1053 испанца, 1015 итальянцев и 1000 американцев.

Как писал УНИАН, 59% граждан Германии поддержали позицию правительства относительно отказа поставлять летальное вооружение Украине.

Германия продолжает блокировать своим союзникам по НАТО передачу Украине оружия немецкого производства.

Кроме того, правительство ФРГ открыто выступает против отправки любого вооружения Вооруженным силам Украины на фоне угрозы полномасштабного вторжения России.

Вместо этого Берлин поставляет так называемую "несмертельную помощь", включая полевые госпитали и военные шлемы.

Польша и Латвия публично раскритиковали позицию Германии в отношении Украины.

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