Сергей Грабский отметил, что захватчики будут сдаваться и убегать из Херсонской области

Российские оккупанты объявили эвакуацию мирных жителей Херсона, чтобы использовать их в качестве "живого щита". Захватчики продолжают грабить Украину.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью УНИАН.

По его словам, Украина сосредоточила достаточно ресурсов и будет пытаться освободить Херсонскую область, поэтому россияне пытаются действовать в своей обычной манере: они грабят все что можно грабить, вывозят все что можно вывезти.

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"Эвакуация населения - это тоже грабеж потенциала. И знаете почему? Потому что я специально просматривал, изучая коллаборантские ресурсы, там было сказано, что правительство России готово обеспечить жильем на территории РФ. А это и есть грабеж Украины, потому что люди, которые поведутся на это предложение, уже не смогут вернуться домой. Их загонят туда, как у нас говорят, где "Макар телят не пас", для того чтобы пополнить ресурс депрессивных регионов. Никто не предложит им квартиру в Москве или Санкт-Петербурге, ни в коем случае. Это тотальный грабеж. Систематический, феноменальный, отточенный грабеж всего и вся. Все что можно украсть, все что можно утянуть, в том числе и людской потенциал", - отметил эксперт.

При этом он указал, что оккупанты будут использовать эвакуацию, чтобы вывезти свою технику, прикрывшись мирными жителями.

"С военной точки зрения они уже прекрасно знают, как мы будем действовать. Если они начнут эвакуировать местных жителей, а между автомобилями или автобусами с людьми они будут ставить грузовики с военными или перемещать колонны пешим порядком - мы не будем по ним стрелять. То есть это очередное военное преступление - использование мирных жителей в качестве живого щита. Нет ни одного военного преступления, которое российскими войсками не совершили на территории Украины. При "эвакуации" населения каждый грубо говоря российский солдат может прикрыться как минимум двумя другими мирными жителями, и мы по ним стрелять не будем. Вот в чем проблема. Поэтому они действуют не хаотично, они действуют абсолютно осознанно, они действуют четко, цинично, преступно", - объяснил Грабский.

Кроме того, он указал, что Вооруженные силы Украины намеренно уничтожают командные пункты российской армии, чтобы ее ослабить.

"Российская армия хороша, когда она опирается на четко вертикальную систему управления. Если читать наши сводки, мы специально указываем отдельной строкой какое количество командных пунктов мы уничтожили. То есть, когда армия разобьется на фрагменты, она перестанет быть стойкой. Россияне не умеют воевать в изоляции. Уровень командного состава, уровень самостоятельности принятия решения там нулевой. То же самое относится к младшим офицерам, потери которых достаточно серьезные, не перекрываются", - объяснил военный эксперт.

Он уверен, что ВСУ не придется бороться за каждый дом, как это делали в случае с Северодонецком или Лисичанском, потому что россияне будут просто сдаваться или бежать.

"Те, кто не убежит, конечно, сопротивление отдельное может быть, как крысы, загнанные в угол. Поэтому рекомендация для мирных жителей Херсона - не стать живым щитом и найти в убежище, где можно каким-то образом уберечься от пуль. Жертвы все равно будут. Но рассчитывать на какое-то организованное сопротивление – нет", - подытожил Грабский.

Ситуация на Херсонщине - что известно

В конце августа ВСУ начали контрнаступление на юге Украины. По состоянию на 21 октября удалось освободить 88 населенных пунктов области.

По мнению аналитиков американского института изучения войны, Кремль создает информационные условия, чтобы оправдать отступление и сдачу значительных территорий Херсонщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

"Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать. Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины", - сказал он.

По данным ОК "Юг", в Херсонской области захватчики пытаются прикрыть гражданскими перемещение своей техники паромными переправами.

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