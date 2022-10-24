По приблизительным подсчетам, в городе остается около 120-140 тысяч человек.

Российские захватчики вывозят из временно оккупированного Херсона ценные вещи.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телеканала Freedom.

"Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в том числе технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая еще оставалась. Есть информация, к сожалению, что или уже начали, или готовятся вывозить культурные ценности с музеев Херсона и имущество из ряда других коммунальных предприятий. И появилась информация о вывозе медицинского оборудования, но она еще подлежит допроверке", - сообщил он.

По его словам, в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями.

"В жилища людей, которые согласились выехать, по показаниям их соседей, приходят орки и грабят", - отметил Соболевский.

Он подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области.

По данным Соболевского, в оккупированном городе остается около 120-140 тысяч человек.

"Подавляющее большинство людей стараются на улицы не выходить, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выселения. Люди очень ждут деоккупации", - добавил он.

Что происходит на Херсонщине

В конце августа ВСУ начали контрнаступление на юге Украины. По состоянию на 21 октября удалось освободить 88 населенных пунктов области.

По мнению аналитиков американского института изучения войны, Кремль создает информационные условия, чтобы оправдать отступление и сдачу значительных территорий Херсонщины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

"Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать. Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины", - сказал он.

По данным ОК "Юг", в Херсонской области захватчики пытаются прикрыть гражданскими перемещение своей техники паромными переправами.

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