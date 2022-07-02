Пограничники добыли более 100 Гбайт цифровых данных о вражеском подразделении.

Государственная пограничная служба Украины получила в свое распоряжение более 100 Гбайт цифровых данных о российской военной части из-под Москвы, участвовавшей в полномасштабном вторжении в нашу страну. Среди файлов были и секретные документы.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ГПСУ, в Черниговской области пограничники нашли носитель данных с информацией о зенитно-артиллерийском подразделении с местом дислокации в Московской области.

На диске обнаружились документы об участии в учениях, в том числе в начале 2022 года, сведения о боеготовности, карты и прочие служебные файлы. Некоторые из них отмечены грифом "секретно".

ГПСУ также поделилась роликом, который хранился на носителе данных. В нем показывается участие в учениях, работа с техникой и даже застолье с употреблением алкоголя.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения РФ украинским защитникам неоднократно удавалось захватить секретные документы врага. Например, еще 27 февраля СБУ получила сведения о боевом расчете с позывными солдат, схемы действия и дешифровки команд управления. А 7 марта ВСУ обнародовали данные о личном составе, вооружении и маршрутах нескольких подразделений оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: