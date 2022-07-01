Ситуация остается напряженной.

В Госпогранслужбе заявили, что подступы к освобожденному острову Змеиному могут быть заминированы оккупационными войсками. В связи с этим ситуация на этом направлении все еще напряженная.

Об этом на брифинге сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Ситуация на этом направлении, вокруг острова остается еще напряженной, поскольку враг мог заминировать подступы к острову", - отметил он.

По словам Демченко, сейчас украинские силы отслеживают ситуации вокруг Змеиного.

"Я надеюсь, что пограничники в ближайшее время или когда это станет возможным, вернутся на этот клочок украинской земли для того, чтобы продолжить оборонять наше государство", - сказал спикер.

Он добавил, что после освобождения острова российских обстрелов территории Украины может стать меньше.

Напомним, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен в самом начале полномасштабной войны.

Накануне побега россиян с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны РФ утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта. Это уже стало причиной для мемов, которые всколыхнули соцсети.

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