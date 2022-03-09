Кроме того, ведомство советует гражданам сдать образцы ДНК.

Государственный департамент США рекомендует американцам, которые решат отправиться в охваченную войной Украину, составить перед поездкой завещание, сдать образцы ДНК и высказать пожелания относительно захоронения.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях на сайте посольства США.

В частности, Госдеп рекомендует гражданам США в Украине немедленно покинуть страну, если это безопасно. Это можно сделать любым коммерческим или частным наземным транспортом.

В то же время гражданам США не рекомендуют ездить в Украину из-за "активного вооруженного конфликта".

Тем, кто остался в Украине, следует проявлять повышенную осторожность "из-за возможности активных боевых действий, преступности и гражданских беспорядков".

Если человек решил пренебречь рекомендациями и поехать в Украину, ему советуют сделать ряд приготовлений перед поездкой:

составить завещание и определить соответствующих страховых выгодоприобретателей и/или написать доверенность;

обсудить с близкими план по уходу/опеки над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и тому подобное), пожелания на похороны и тому подобное;

поделиться важными документами, информацией для входа и контактами с близкими, чтобы они могли управлять делами гражданина, если вы не сможете вернуться в США;

оставить образцы ДНК у своего врача, чтобы семья имела к ним доступ;

составить личный план безопасности в координации с работодателем или принимающей организацией, проконсультироваться с профессиональной организацией безопасности;

разработать план общения с семьей, работодателем или принимающей организацией, чтобы они могли контролировать безопасность и местонахождение гражданина. В этом плане должно быть указано, с кем человек будет связываться в первую очередь и каким образом информацию будут передавать дальше;

зарегистрировать свою поездку в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) Госдепартамента, чтобы получать оповещения и облегчить определение своего местопребывания в чрезвычайной ситуации.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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