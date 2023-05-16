В Госдепе признали, что их возможности проверять сообщения о гибели граждан США в Украине крайне ограничены.

Государственный департамент проверяет информацию о гибели в Бахмуте бывшего спецназовца США. Об убийстве военного из штата Айдахо сообщил накануне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как пишет издание "Голос Америки", главарь обнародовал в сети снимок якобы удостоверения из Пентагона на имя бывшего солдата-спецназовца армии США. "Нам известно об информации о гибели гражданина США в Бахмуте, мы ищем дополнительные данные... Наши возможности проверять сообщения о смерти граждан США в Украине крайне ограничены", - сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Ведомство США выразило соболезнования семьям всех, кто потерял близких в войне РФ против Украины.

Видео дня

"Мы повторяем наше сообщение о том, что граждане США не должны ездить в Украину из-за войны и из-за выделения американских граждан в Украине представителями службы безопасности РФ. Граждане США должны немедленно уехать, используя любой наземный транспорт", - призвали в Госдепе.

На видео Пригожин рассказал, что намерен передать тело убитого спецназовца американской стороне. Но в настоящее время нет официального подтверждения смерти военного.

Иностранцы на войне в Украине

Иностранцы в Украине воюют в составе интернационального легиона. Он насчитывает сотни военных из 50 стран мира. Время от времени появляется информация о гибели на фронте иностранных добровольцев. Так, 1 апреля на фронте под Бахмутом погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". А 6 мая в боях за Бахмут погиб американский ветеран, боец интернационального легиона 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского режиссера Олеся Санина.

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