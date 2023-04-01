После начала полномасштабного вторжения РФ он ушел на фронт, а летом 2022 года второй раз был ранен.

На фронте под Бахмутом погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным"Моджахед".

Об этом сообщается на его официальной странице в Telegram. "К сожалению мы вынуждены известить, о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что информацию о захоронении, прощании обнародуют позже.

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Кто такой"Моджахед"

"Моджахед" был основателем и командиром боевой группы Vendetta. Уроженец Беларуси, Ляшук пошел добровольцем воевать в Украину после оккупации Россией Крыма в 2014 году, а в 2015 году был ранен.

В том же году был задержан по делу против батальона "Торнадо", бойцом которого он был. В 2017 году был приговорен к 10 годам заключения, однако в июне 2021 года вышел на свободу по "закону Савченко".

После начала полномасштабного вторжения России снова ушел на фронт, а летом 2022 года второй раз был ранен.

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