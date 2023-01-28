Большинство из них, после получения формальной помощи, отправляют назад, на передовую.

В городскую больницу Токмака Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых российских оккупантов, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. Так, в частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов. Большинство из них, после получения формальной помощи, отправляют назад, на передовую", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункты управления, 2 позиции ПВО и 3 районы сосредоточения живой силы противника.

Видео дня

Война новости - что происходит на фронте

Россияне продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, не считаясь со своими потерями.

Накануне оккупанты пытались штурмовать Угледар. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупация Угледара врагом оттеснит украинские силы от Крымского "коридора" и укрепит оборону противника.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области. В то же время британские аналитики считают, что уже в феврале может начаться крупное наступление России, чтобы приурочить это к годовщине вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 28 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 800 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 125 510.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: