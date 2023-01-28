Теряя большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Теряя большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не выявлено. "На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса Российской Федерации", - добавили в Генштабе.

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На Северском направлении, говорится в сводке, противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Гай, Хриновка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина-Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск в Сумской области

Также отмечается, что на Слобожанском направлении, в результате минометных и артиллерийских обстрелов, вреду подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении, как говорится в сводке, враг обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крохмальне в Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестово в Донецкой области. На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, огневому поражению подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Верхнекаменское, Раздоловка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

"На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердычи, Авдеевка, Водяное, Невельське, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении огневому влиянию подверглись Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении обстреляны 15 населенных пунктов, в частности, Времьевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Комышаны и Херсон", - говорится в сводке.

Война в Украине - актуальные данные

После захвата Соледара российские войска пытаются истощить украинскую оборону и в одном из мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь более значительных результатов.

ВС РФ наступает на Угледарском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупация Угледара врагом оттеснит украинские силы от Крымского "коридора" и укрепит оборону противника.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области. В то же время британские аналитики считают, что уже в феврале может начаться крупное наступление России, чтобы приурочить это к годовщине вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

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