Такие предприятия смогут сохранить возможность резервировать работников в период перехода на новые правила.

Срок действия отсрочек для работников критически важных предприятий продлили до 20 декабря этого года. Однако, как сообщили в Минобороны, такие отсрочки необходимо дополнительно зарегистрировать через портал "Дія".

Изменения связаны с введением в октябре новых правил бронирования в соответствии с постановлением № 1328. Отмечается, что критически важные предприятия смогут сохранить возможность бронировать работников во время перехода на новые правила.

"Бронирования, срок которых истек, предприятия должны самостоятельно продлить через портал "Дия" – отсрочки не будут продлеваться автоматически, даже если срок действия соответствующих приказов продлен. Для этого в течение пяти дней после вступления в силу постановления Минцифры должно обеспечить необходимые технические изменения", – отмечается в сообщении.

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Также добавляется, что количество забронированных работников не должно превышать 95 процентов. Если в настоящее время их больше, то количество необходимо сократить самостоятельно.

Кроме того, правительство уточнило порядок определения количества работников, которых могут бронировать предприятия ОПК. Минобороны не будет указывать конкретное количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию. Поэтому предприятия смогут резервировать до 95% своих военнообязанных работников без установления конкретного числового лимита в решении.

Усиление контроля

В министерстве сообщили, что усилен контроль за тем, чтобы предприятия действительно соответствовали статусу критически важных. При этом основания для пересмотра статуса расширены. В частности, могут быть учтены обращения налоговиков относительно неуплаты НДС и других налогов.

"Такая информация может стать основанием для рассмотрения вопроса об отмене статуса критически важного предприятия", – пояснили в ведомстве.

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Напомним, что Кабинет министров утвердил изменения в правилах бронирования военнообязанных. Решение предусматривает переходный период до 20 декабря 2026 года.

На предприятиях, имеющих статус критически важных, лимит забронированных работников не изменяется. Но меняется база расчета: лимит будет определяться исходя из количества военнообязанных работников предприятия, а не из численности, указанной в решении Минобороны или Минэнерго.

Кроме того, с 27 октября 2026 года правила получения и подтверждения статуса критически важного предприятия стали более строгими. Теперь компаниям недостаточно соответствовать финансовым или отраслевым критериям. Чтобы получить или продлить статус критически важного предприятия, оно должно доказать, что прекращение его деятельности негативно повлияет на обороноспособность страны, жизнеобеспечение населения, работу критической инфраструктуры или макрофинансовую стабильность государства.

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