Система учитывает не только продолжительность службы, но и условия, в которых служил гражданин.

Офис военного омбудсмена разработал пакет предложений по постепенной демобилизации военнослужащих и введению более прогнозируемых сроков службы. Среди основных инициатив – балльная система учета выслуги, которая будет учитывать условия пребывания военных на службе. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову.

Согласно предложению, за каждый месяц службы будет начисляться определенное количество баллов в зависимости от выполняемых задач. Наибольшее количество – один балл – предусмотрено за месяц выполнения боевых приказов в зоне боевых действий. Пребывание там без выполнения боевых приказов будет оцениваться в 0,4 балла, выполнение определенных специальных задач вне зоны боевых действий – в 0,33 балла, а обычная служба вне зоны боевых действий – в 0,2 балла.

Набрание 12 баллов предлагается сделать основанием для увольнения мобилизованного военнослужащего с предоставлением годовой отсрочки от повторной мобилизации. Также предусмотрены дополнительные баллы за лечение и реабилитацию после ранений. В то же время военные, достигшие необходимого показателя, но решившие продолжить службу, смогут получать ежемесячную доплату в размере 50 тысяч гривен.

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Еще одна инициатива предусматривает льготный расчет срока службы с применением коэффициента ×3 к времени пребывания в зоне боевых действий. Таким образом, 18 месяцев службы в таких условиях будут приравниваться к 4,5 годам военной службы. Достижение этого показателя также позволит подать рапорт об увольнении и получить отсрочку от мобилизации на один год.

Решетилова подчеркнула, что неопределенность относительно того, когда они смогут вернуться к гражданской жизни, деморализует военнослужащих.

Кроме того, предлагается провести комплексный анализ в воинских частях на предмет соответствия должностей состоянию здоровья военнослужащих, имеющих ограничения по годности.

Следующим шагом станет проработка инициатив совместно с Министерством обороны, Генеральным штабом ВСУ и другими органами. Речь идет о разработке механизмов реализации, необходимых законодательных изменений и порядка постепенного внедрения предложенной системы.

Демобилизация в Украине

Как писал УНИАН, по словам народного депутата Федора Вениславского, массовая демобилизация в Украине до окончания военного положения не рассматривается, а обещания такого шага в нынешних условиях являются нереалистичными. В то же время Министерство обороны по поручению президента разрабатывает механизм увольнения отдельных категорий военнослужащих, причем среди возможных критериев рассматриваются продолжительность службы, участие в боевых действиях и наличие ранений.

То же самое ранее говорил и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Он отмечал, что массовая демобилизация пока не рассматривается из-за недостаточных темпов пополнения армии, а потому не стоит создавать в обществе завышенных ожиданий относительно быстрых решений. По словам Гнатова, возможности для ротации и демобилизации напрямую зависят от эффективности мобилизации и поступления нового личного состава в армию.

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