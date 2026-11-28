В частности, могут быть расширены основания для прекращения временной защиты.

В Чехии для части украинцев могут сократить выплаты, а также лишить их временной защиты. Власти готовят новый законопроект, которым планируется изменить правила пребывания украинских граждан в стране.

В законопроекте говорится о том, что трудоспособные получатели гуманитарной помощи должны отвечать хотя бы одному из трех требований:

официально работать;

заниматься предпринимательской деятельностью;

состоять на учете в чешской службе занятости.

Также для получения выплат хотят потребовать находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц.

Видео дня

Согласно законопроекту, также будут расширены основания для прекращения временной защиты. Украинцы могут потерять статус, если будут находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Еще одним основанием станет наказание в виде выдворения.

Однако даже после потери статуса из-за длительного отсутствия по возвращению в Чехию человек сможет снова обратиться за защитой, если будет отвечать требованиям.

В Чехии могут вдвое сократить выплаты украинцам - что известно

Ранее спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура заявил, что власти его страны готовят изменения для украинцев со статусом временной защиты, которые затронут как денежную поддержку, так и правила пребывания в стране. В частности, правительство планирует урезать государственную помощь украинцам минимум вдвое.

Тогда же депутат Радек Котен сообщил, что украинцы, у кого нет работы, могут остаться без гуманитарных выплат. Также за поездку за пределы Шенгена дольше 30 дней человек рискует лишиться временной защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: