В Чехии для части украинцев могут сократить выплаты, а также лишить их временной защиты. Власти готовят новый законопроект, которым планируется изменить правила пребывания украинских граждан в стране.
В законопроекте говорится о том, что трудоспособные получатели гуманитарной помощи должны отвечать хотя бы одному из трех требований:
- официально работать;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- состоять на учете в чешской службе занятости.
Также для получения выплат хотят потребовать находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц.
Согласно законопроекту, также будут расширены основания для прекращения временной защиты. Украинцы могут потерять статус, если будут находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Еще одним основанием станет наказание в виде выдворения.
Однако даже после потери статуса из-за длительного отсутствия по возвращению в Чехию человек сможет снова обратиться за защитой, если будет отвечать требованиям.
В Чехии могут вдвое сократить выплаты украинцам - что известно
Ранее спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура заявил, что власти его страны готовят изменения для украинцев со статусом временной защиты, которые затронут как денежную поддержку, так и правила пребывания в стране. В частности, правительство планирует урезать государственную помощь украинцам минимум вдвое.
Тогда же депутат Радек Котен сообщил, что украинцы, у кого нет работы, могут остаться без гуманитарных выплат. Также за поездку за пределы Шенгена дольше 30 дней человек рискует лишиться временной защиты.