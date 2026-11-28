Храмам приходится заменять медь нержавеющей сталью, что противоречит многовековым традициям японской архитектуры.

Древние синтоистские храмы в Японии все чаще заменяют традиционные медные крыши на нержавеющую сталь, сообщает Financial Times. Пойти на такой шаг вынудила волна краж цветного металла, которая началась из-за резкого роста мировых цен на медь.

За последние два года медь подорожала на 50%, поскольку она в огромных объемах требуется для строительства дата-центров, развития нейросетей и производства электромобилей. Вслед за ценами в Японии "подскочила" и преступность: по данным полиции, число краж металла в стране выросло примерно с 5500 в 2020 году почти до 21 000 в 2024-м.

По информации издания, храмы особенно уязвимы. Многие стоят в лесах и горах, где население быстро сокращается, а на камеры наблюдения у них не хватает пожертвований. Так, с храма Азума в префектуре Канагава только в этом году преступники сняли около 70 медных пластин общим весом 200 кг. В пунктах приема лома такой объем металла оценивается примерно в 400 тыс. иен (около 115 000 грн).

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Всего в Японии насчитывается не менее 80 тысяч синтоистских святилищ, и Ассоциация синтоистских храмов всегда строго ограничивала изменения в их архитектуре. Но сейчас в организации признали, что другого выхода просто нет, и начали выдавать разрешения на использование стали. Там отметили, что вынужденная замена материала на крыше никак не вредит самой вере.

От действий организованных банд страдают и другие плохо охраняемые объекты в сельской местности: преступники срезают провода на чайных плантациях, грабят удаленные солнечные электростанции и разбирают кондиционеры в пустующих домах. Власти уже ужесточили правила для скупщиков металлолома и ввели наказание за ношение болторезов без уважительной причины, но полностью остановить кражи пока не удается.

Ранее глава OpenAІ Сэм Альтман заявил, что хранить оперативную память в домашних ПК – расточительство. Мол, в условиях дефицита ее эффективнее направлять в дата-центры, где одна и та же вычислительная инфраструктура может обслуживать множество людей.

По разным оценкам, вызванный развитием ИИ-индустрии дефицит критически важных ресурсов сохранится до 2030-го. Это означает, что в ближайшие годы техника и электроника продолжат дорожать, а крупнейшие компании в сфере ИИ активно готовятся к "катастрофическому инциденту" в ближайшие полгода.

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