Киев может попытаться показать "уставшему" Западу, что война ещё не закончилась и весь континент находится в опасности.

Украинские атаки на российские военные и транспортные суда за пределами Черного моря могут быть попыткой спровоцировать Россию на неадекватный ответ, чтобы вновь сплотить Запад вокруг Украины. Об этом пишет The Times.

Поводом для беспокойства стала атака украинских беспилотников на российский ракетный корвет "Меркурий", который находился в порту ливийского Бенгази. Корабль затонул во время стоянки, где пополнял запасы перед возвращением в Россию. Вскоре недалеко от побережья Ливии было поражено российское грузовое судно "Ангара". Киев утверждает, что оно перевозило вооружение и припасы для российского Африканского корпуса.

Автор материала напоминает, что Ливия имеет стратегическое значение для Москвы. Она служит транзитным пунктом для российских кораблей, особенно после потери возможности полноценно использовать военную базу в сирийском Тартусе. Кроме того, через Ливию Россия поддерживает военное и экономическое присутствие в Африке.

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Африканский корпус, созданный на базе сил ЧВК "Вагнер", в настоящее время действует в девяти странах континента. Москва также стремится расширять торговые и культурные связи с африканскими государствами. В то же время Украина пытается противодействовать российскому влиянию в регионе, в частности поддерживая силы, выступающие против союзников Кремля.

По оценке автора, Россия использует африканское направление и как инструмент давления на Европу. В частности, контроль над Ливией мог бы дать Кремлю рычаг влияния на миграционные потоки через Средиземное море. Как выразился один итальянский дипломат, это дало бы Москве "руку на кране, контролирующем миграцию через Средиземное море".

Автор предполагает, что Киев пытается не только истощить российские ресурсы, но и продемонстрировать Вашингтону свои возможности.

"Киев, безусловно, стремится заставить россиян распылить свои силы. Он также хочет продемонстрировать администрации США – которая, похоже, вновь склоняется к позиции Москвы, – что Украина, говоря словами Дональда Трампа, все еще "имеет козыри на руках". Ведь сам Трамп, судя по всему, склонен поддерживать того, кто в конкретный момент выглядит победителем", – говорится в публикации.

В то же время Украина может пытаться спровоцировать Путина на чрезмерную реакцию, которая усилит поддержку Киева со стороны Запада.

"В Киеве опасаются, что готовность Европы и в дальнейшем финансировать войну сталкивается с новым давлением", – отмечает автор публикации.

В частности, беспокойство вызывает возможность российского ответа в Балтийском регионе или даже против объектов, связанных с Украиной, в Великобритании. В частности, один из российских националистических каналов в соцсетях пригрозил, что атаки в Бенгази должны означать аналогичную опасность для Портсмута, где проходят подготовку пять украинских тральщиков.

В заключение автор обращает внимание на необычное молчание Москвы по поводу затопления "Меркурия". По его мнению, это может свидетельствовать как о нежелании признавать унизительную потерю, так и о подготовке серьезного ответа. Издание не исключает, что оба мотива могут существовать одновременно.

Война в Украине: глобальный контекст

Как писал УНИАН, западные СМИ резко раскритиковали американского переговорщика Джареда Кушнера, который в недавнем интервью продемонстрировал упрощенное видение российско-украинской войны и склонность воспринимать конфликт как результат недоразумений, а не агрессии одного государства против другого. В частности, Кушнер демонстрирует чрезмерно снисходительное отношение к Владимиру Путину, полагая, что проблему можно решить с помощью экономических стимулов и уступок агрессору.

Также мы сообщали, что Северная Корея временно приостановила поставки России баллистических ракет KN-23, артиллерийских боеприпасов и ограничила использование своего воздушного пространства российской военной авиацией после дипломатического спора, вызванного заявлениями Москвы о возможной деэскалации отношений между КНДР и Южной Кореей.

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