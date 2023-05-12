За сутки ВСУ отбили почти полсотни вражеских атак.

За прошедшие сутки ВСУ отбили 44 вражеские атаки на фронте. Оккупанты пытались наступать на четырех оперативных направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Так, на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались продвинуться в районе Серебрянского лесничества. На Авдеевском и Марьинском направлениях атаки врага были сосредоточены собственно на самих Авдеевке и Марьинке.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступать в пределах городской черты Бахмута. Кроме того, за прошедшие сутки враг предпринял безуспешную попытку наступления в направлении Ступочек.

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ВСУ начали подготовку поля боя в преддверии грядущего контрнаступления. В рамках этой подготовки наносятся удары по российским складам оружия, командным центрам и скоплениям техники. По словам представителя Пентагона, так может продолжаться много дней.

Накануне стало известно, что ВСУ предприняли ряд успешных контратак на Бахмутском направлении и заняли ряд участков, ранее подконтрольных противнику. Это в частности ослабило угрозу для маршрутов снабжения бахмутского гарнизона.

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