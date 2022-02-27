В Черниговской области жители города Семеновка заменили указатели населенных пунктов, пожелав оккупантам "гореть в аду".
Об этом сообщил городской голова Семеновки Сергей Деденко.
"Мы продолжаем работать 24 часа в сутки. Формируем резерв горючего и продуктов питания. В общине демонтированы указательные знаки. Во время комендантского часа патрулируем город, желающих работать в общественном формировании все больше и больше. Прекращены единичные случаи мародерства. В случае движения колонн врага не выходите на улицу", - дал указания руководитель города.
Также он обнародовал фото с надписью на указателе "Русские фашисты, будьте прокляты. Горите в аду!".
Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" призвал все дорожные организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно начать демонтаж дорожных знаков вблизи, чтобы дезориентировать российских военных.
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