Воины ВСУ превратили в металлолом очередную боевую технику врага.

Российская техника продолжает гореть на украинской земле. Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого превратили в металлолом очередную боевую технику врага.

Видео ликвидации вражеского танка опубликовали на фейсбук-странице бригады.

Меткая работа княжеских воинов и ... враг ярко пылает! – говорится в сообщении.

Военные добавили, что это был еще один день, который приближает нас к победе.

О 14 ОМБр

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого – соединение Сухопутных войск. Сформирована 1 декабря 2014 года из 51-й механизированной бригады и новых мобилизованных.

Накануне бойцы волынской бригады показали результаты работы украинской "Стугны", уничтожив по меньшей мере четыре единицы вражеской техники. От слова "пуск" до уничтожения вражеской техники – всего несколько секунд, отмечают военные.

Ранее УНИАН сообщал, что армия РФ уже потеряла более 40% от общего количества строевых танков, которые были у нее перед вторжением.

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