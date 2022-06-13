Отмечается, что это был один из самых длинных выстрелов Стугны.

Вражеская техника продолжает гореть на украинской земле. На этот раз в кадр попала филигранная работа украинских военнослужащих Грузинского национального легиона.

Видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.

Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что вражеская цель находилась на расстоянии более 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела к цели не менее 22 секунды.

Почему "Стугна" так хорошо уничтожает технику россиян

Этот ПТРК еще с первых дней войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага в металлолом, но и спасать жизни операторов.

Отечественное оружие имеет крайне высокие характеристики, позволяющие уничтожать из нее любой танк противника, не говоря уже о другой бронетехнике. Работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, довольно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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