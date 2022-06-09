Армия РФ уже потеряла более 40% от общего количества строевых танков, которые были у нее перед вторжением.

Вооруженные Силы Украины уже уничтожили и захватили под 1400 танков армии РФ, часть из них вообще была брошена экипажами в вполне исправном состоянии и теперь активно защищает украинскую землю. Для понимания количества уничтоженных машин, то в российской танковой бригаде по штату 93 танка. А в условной батальонно-тактической группе – 31 машина.

А общее же количество потерь в танках армии РФ с 24 февраля составляет более 40% от количества всех машин в строю по состоянию на 2021 год.

Количество танков в армии РФ в строю накануне вторжения:

Для оценки начального количества машин можно воспользоваться базой данных военных потенциалов стран Military Balance от авторитетного британского Международного института стратегических исследований.

В ней по состоянию на 2021 год значится, что во всех вооруженных силах РФ в строю находится 3330 единиц танков всех модификаций. Валовая часть из них, 2840 танков, была в сухопутных войсках, оставшиеся - в воздушно-десантных войсках, морской пехоте и войсках береговой обороны.

Также хорошо видно, что самыми массовыми из них являются Т-72Б3, которые являются модернизацией Т-72Б путем установки нового мощного двигателя, тепловизионного прицела, цифровых радиостанций, обновления системы управления огнем, а также новой динамической защиты.

В целом, распределение по типам выглядит следующим образом:

Т-72 старых версий: 650 единиц

Т-72Б3: 1770 единиц

Т-80 старых версий: 360 единиц

Т-80БВМ: 190 единиц

Т-90: 360 единиц

Количество танков в армии РФ на базах хранения накануне вторжения:

Также Military Balance содержит данные по ориентировочному количеству российских танков на базах хранения. Речь идет о 10090 единицах, из которых 7 тысяч - Т-72, ​​3 тысячи - Т-80, а также до 90 единиц Т-90.

В базе нет данных о количестве танков устаревших версий, таких как Т-55 и Т-62, хотя последние уже снимаются с баз хранения. Оценить примерное количество машин можно, если поднять данные за 2014 год. Согласно им на складах в РФ еще может находиться 2,8 тысяч единиц Т-55 и 2,5 тысяч единиц Т-62. Но известно, что Т-62 активно шли в Сирию для армии Асада.

Также в базе за 2014 год упоминается наличие на консервации 2000 танков Т-64 всех версий, которые армия РФ начала снимать с вооружения в начале 2010-х годов. Но именно Т-64 Кремль довольно активно бросал на Донбасс с 2014 года.

Таким образом, максимальное количество танков на базах хранения в РФ составляет, гипотетически, до 28,5 тысяч и распределено следующим образом:

Т-55: до 2800 единиц

Т-62: значительно меньше 2500 единиц

Т-64: значительно меньше 2000 единиц

Т-72: до 7000 единиц

Т-80: до 3000 единиц

Но такое количество исключено "бумажное" и может использоваться РФ исключительно в качестве "мифа" о своих огромных запасах. Это связано с тем, что хранение любой военной техники это довольно сложный и затратный процесс. Для понимания, это сложнее нежели держать в гараже на протяжении десятилетий автомобиль, чтобы при первой же необходимости завести его с "полоборота".

Имеющиеся снимки таких баз демонстрируют, что они напоминают свалки металлолома, а не базы с военной техникой. А то, что их вообще регулярно фотографируют, хорошо говорит о качестве охраны таких объектов и их ценности.

Точнее то, что ничего ценного там уже давно нет, включая проводку, которую вырвали, чтобы сдать в пункт приема цветных металлов. Не говоря уже о радиостанциях и прицелах.

Именно поэтому даже относительно "приличные" образцы из баз хранения, которые еще в теории возможно восстановить, требуют кропотливой работы по полной переборке и комплектации заново. А валовое количество из этих 28,5 тысячи корпусов танков, если чему-то и угрожают, то исключительно экологии.

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