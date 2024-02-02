Хотя технически GLSDB является бомбой, благодаря навесному оборудованию он способен маневрировать почти как крылатая ракета.

Украина станет первым государством, которое применит бомбо-ракеты GLSDB в реальных боевых действиях. Военный эксперт, глава информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец пояснил в комментарии УНИАН, чем это оружие превосходит уже имеющиеся у ВСУ ракеты американского производства.

GLSDB - это бомба малого диаметра, запускаемая с наземной пусковой установки. В частности ее можно запускать из уже имеющихся в ВСУ пусковых установок HIMARS и M270 MLRS. При этом GLSDB имеет определенные преимущества над ракетами GMLRS и ATACMS, которые украинские военные до сих пор запускали с "Хаймарсов".

Так, номинальная дальность полета GLSDB составляет 150 км. Это примерно столько же, сколько у управляемых баллистических ракет ATACMS (Украина получила эти ракеты в версии с дальностью 165 км) и вдвое больше, чем у снарядов GMLRS (85 км), которые активно поставляют Украине.

"По сравнению со снарядами GMLRS, новый боеприпас имеет большую точность, большую мощность, а также он меньше подвержен воздействию средств РЭБ противника. GLSDB может существенно улучшить возможности украинской армии для ударов по глубине обороны противника. Точность бомбы составляет до 90 сантиметров", – говорит Згурец.

Но главное преимущество даже не в точности, а в способности GLSDB маневрировать фактически на уровне с крылатой ракетой, такой как Storm Shadow. Если GMLRS и ATACMS летят по баллистической траектории, то есть просто по дуге, то ракета GLSDB может радикально менять траекторию согласно предварительным настройкам во всем 360-градусном охвате. Это, например, позволяет заходить на цели не только с фронта, но и с фланга, или даже с тыла, облетая препятствия.

Украина получила GLSDB

Как писал УНИАН, 31 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Украина уже получила "легкие бомбы малого диаметра". По ее словам, они уже направляются на фронт.

Прошлой зимой бомбо-ракеты GLSDB вошли в один из очередных пакетов военной помощи США. Но проходили они по статье расходов, которая предусматривала не немедленную отправку со складов армии США, а заказ новых бомб у промышленности. Именно поэтому они поступили только теперь.

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