Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент побывал в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Прифронтовую зону на востоке Украины посетила делегация американского посольства, которую возглавил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Визит состоялся 15 июля. Дипломаты встретились с командованием ООС, в том числе командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Он обсудил с Кентом вопросы текущей ситуации с безопасностью в районе проведения ООС, совместимость подразделений ВСУ и армий стран НАТО, а также внедрения стандартов Североатлантического альянса в украинской армии.

Кроме того, Кравченко рассказал о том, что в подразделениях ВСУ используют станции связи, контрбатарейные радары, санитарные автомобили и много других средств, которые были предоставлены США.

"Это все очень помогает нашим военным в отпора российской агрессии. Выражаю искренние слова благодарности американскому народу за надежную поддержку и такую ​​важную для нас помощь", - отметил командующий Объединенными салами.

В свою очередь, Кент назвал предоставление материально-технической помощи одним из средств американской поддержки Украины против российской агрессии.

В этот же день боевики обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области.

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Автор: Станислав Кожемякин