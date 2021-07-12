Ранее СМИ, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщили, что посольство США в Украине может возглавить именно Джордж Кент.

В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Совместную фотографию с ним на своей странице в Facebook выложил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Провел встречу с добрым другом Украины Джорджем Кентом. США – стратегический партнер Украины, который имеет твердую и последовательную позицию относительно независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета!" - прокомментировал он.

Во время разговора стороны обсудили сотрудничество МВД с компанией «BARON» в вопросе модернизации гидрометеорологической системы Украины, а также продолжение сотрудничества с INL (отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине). Отдельно стороны обсудили диспропорцию оплаты труда полицейских.

Джордж Кент, в свою очередь, поблагодарил за совместную работу и партнерство, заверив в поддержке обсуждавшихся вопросов, а также выразил надежду, что в 2021 году удастся реализовать все намеченные проекты и планы.

Напомним, ранее СМИ, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщили, что посольство США в Украине может возглавить зампомощника госсекретаря Соединенных Штатов Джордж Кент.

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Джордж Кент - кто он такой

Джордж Кент раньше проработал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США.

По данным СМИ, Кент "свободно владеет украинским и русским языками, знает все тайны всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни".

Джордж Кент в свое время активно продвигал с американской стороны создание в Украине антикоррупционных органов. Источники zn.ua предполагают, что если он возглавит даже на короткое время посольство, борьба с коррупцией в Украине получит значительный импульс.

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Автор: Денис Прядко