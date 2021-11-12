По данным украинских военных, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, около 2,1 тыс. кадровых российских военных постоянно находятся в оккупированных Россией отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воюют против Украины.

Об этом он сообщил в пятницу, 12 ноября, на своей странице в Facebook.

"Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала года зафиксировано 2 287 обстрелов наших позиций, из которых 610 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только в течение текущего месяца враг нарушил режим "тишины" 78 раз (из них 26, применив артиллерийские системы калибра более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов", - отметил он.

Залужный утверждает, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тыс. человек.

"Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Читайте такжеВ ЕС говорят, что собрали "тревожную информацию" о концентрации войск РФ у границ УкраиныКак сообщал УНИАН со ссылкой на Bloomberg, Соединенные Штаты Америки предупредили европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в статье Bloomberg о вероятном полномасштабном наступлении России нет никакой новости.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Россия может не остановиться на оккупации части Донбасса и Крыма и намерена "продвинуться" вглубь Украины.

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Автор: Леся Лещенко