Встреча главы МИД Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась 10 ноября в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Россия может не остановиться на оккупации части Донбасса и Крыма и намеренна "продвинуться" вглубь Украины.

Об этом он рассказал в интервью ABC News во время своего визита в США.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность. Мы очень обеспокоены, но, послушайте, когда вы живете семь лет рядом с Россией в вооруженном конфликте, вы если бы учитесь беспокоиться. Вы к этому привыкаете", – сказал Кулеба.

Встреча главы МИД Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась 10 ноября в Вашингтоне на фоне нестабильной ситуации на украинско-российской границе.

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Встреча завершилась подписанием обновленной хартии стратегического партнерства. Она должна определить повестку дня в отношениях между Украиной и США на следующие 10 лет.

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

В Минобороны Украины информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как писал Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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Автор: Яна Ставская