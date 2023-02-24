Украинский лидер рассказал, кто его разочаровал с начала войны, своих ошибках и том, как будет возвращать Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", прошедшей в пятницу, 24 февраля, и посвященной годовщине неспровоцированного вторжения путинского режима в независимую Украину.

Ниже - ключевые высказывания украинского лидера в ходе ответов на вопросы журналистов, прибывших в столицу со всего мира.

О формуле мира

"Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала "формулу мира" на G20. Мы предложили шаги. Сегодня мы видим заинтересованность в выполнении этой формулы мира и поддержку. Любые переговоры с Россией могут быть только на основе "формулы мира", которая подразумевает вывод всех российских войск из Украины. Наша задача - привлечь абсолютно всех и показать миру: вот оно, уважение к территориальной целостности, к Уставу ООН, к жизни и праву людей жить. Мы все равно дойдем к дипломатической фиксации конца войны, но для этого нужно выполнить все "пункты уважения" [подробнее]

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О будущем России

"Мне все равно" [подробнее]

О китайском мирном плане

"Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли по сложившейся ситуации. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами"

О своих ошибках в ходе российской агрессии

"Я не знаю, мне кажется их у меня было достаточно. Я ежедневно работаю с утра до вечера, я делаю выбор. Я живой человек, и ежедневно я наверно ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант Конституции и гарант защиты страны могу ее с вами потерять. Слава Богу, такой ошибки не было"

О победе в 2023-м году

"Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия. И здесь важно, чтобы все партнеры в полном объеме выполняли свою "домашнюю работу" [подробнее]

О тех, в ком он разочаровался

"Кто разочаровал - все те, кто уехал 24 числа. Все те, кто выехал из Киева, выезжал из городов, сел, те кто должен был управлять страной или охранять ее, биться за нее. Все эти люди меня разочаровали" [подробнее]

О "дипломатической точке" с РФ

"После того, как все увидели, как они убивают, пытают, все это происходит... Они даже не скрывают атаки. Почему нет? Почему бы не поговорить о ядерной возможности. Почему бы не захватить атомную станцию, почему бы не взять иранские дроны и не убить мирных жителей?.. И тогда после такой картины мира, как вы считаете, мы, украинцы, можем сесть сейчас за стол переговоров вот с этим всем? Я не знаю, что это. У нас называют это "рашизм" [подробнее]

О возвращении Крыма

"Отвечая о шагах и сроках, сказать сложно. Всё зависит от нас. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, готовимся морально и технически. Формируем бригады, отправляем людей на обучение! Мы готовимся технически. А дальше будут ответные, справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог, чтобы они были удачными!"

О трибунале для верхушки РФ

"Площадка ООН - может, она не универсальна, но там можно объединить много государств. На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления РФ, за агрессию РФ" [подробнее]

О переговорах с Путиным

"Это не тот человек, с которым можно разговаривать. Эрдоган знает мою позицию насчет переговоров с Путиным. Я обращался к нему, мы говорили про это еще до войны. Я ему говорил: "Посадите Путина за стол переговоров. Нельзя допустить риск полномасштабной войны". Никто не смог усадить путина за стол переговоров до полномасштабного вторжения. А теперь не можем мы. Там уже не о чем и не с кем говорить..." [подробнее]