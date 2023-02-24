Лидер страны отметил, что на площадке ООН можно объединить много государств в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей уверенности в успехе создания специального военного трибунала для преступников из РФ и других государств, причастных к войне против нашей страны.

Как сообщил глава государства во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости"., площадка ООН является масштабной международной ареной, которая позволяет реализовать эту идею в партнерстве со многими государствами.

"Площадка ООН - может, она не универсальна, но там можно объединить много государств. На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления РФ, за агрессию РФ", - подчеркнул он.

При этом Зеленский заявил о прогрессе в создании спецтрибунала для РФ: сейчас продолжается работа над созданием механизма по компенсации всех убытков, которые российская агрессия принесла нашему государству.

Создание спецтрибунала для Путина и российских военных преступников

19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина и его политического друга главы Беларуси Александра Лукашенко.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая призывает к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза поддержать трибунал против РФ в рамках своего выступления в Европарламенте.

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