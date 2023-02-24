Россия должна выйти с территории Украины, прекратить наносить удары по ее территории и убивать гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал, при каких условиях Украина может сказать России, в каком формате "будем дипломатично ставить точку".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции "февраль. Год несокрушимости".

Отвечая на вопрос о том, что около 20 стран-членов НАТО увеличили свои оборонные расходы после начала полномасштабного вторжения России в Украину, то стоит ли, по мнению Зеленского, всем странам-членам НАТО увеличивать свои оборонные расходы, президент отметил, что в мире больше стран, которые начали увеличивать свои оборонные бюджеты.

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"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Так это и есть. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, что надо более мощные вещи. Я не про снаряды говорю. Много вкладывается денег и выделяется бюджетов на киберпространство, защиту от кибератак, информационную независимость. Много разных вещей. Дроны, и тому подобное. Много новейших технологий", - сказал он.

Глава государства отметил, что "все поняли, что все не универсальны, - вот, что происходит".

"Наверное, кто-то, прикрываясь этим, увеличивает еще на что-то расходы. Я об этом не знаю. Но в большинстве своем, я считаю, что это идет реформирование состояния своей оборонной системы. И мне кажется, это очень правильные шаги", - отметил Зеленский.

На вопрос, будет ли Украина сможет победить Россию на поле боя, или в конце концов придется сесть за стол переговоров, пойти на некий компромисс, президент заметил, что когда мир увидел, чего можно ожидать от России, то "никто не пошел покупать цветы, все решили покупать оружие и технологии".

"То есть все думают, что что-то не то с военно-политическим руководством Российской Федерации. Да, никто не развивает бизнес с россиянами, наоборот - вводят санкции... И иногда тебе может быть больно из-за этих санкций. Но все поняли: сегодня тебя подсаживают на эту газовую трубу, а завтра тебе просто будет холодно, потому что какая-то одна человек подумал, что "слушай, а почему бы не забрать у тебя часть территории, бизнес, влияние, подобное, сделать партию в твоем государстве, поставить своего премьер-министра". "И мне все равно", - думает этот человек, - "Европейский Союз, Соединенные Штаты, Азия, - все равно - я так решил". Подумала так себе один человек", - сказал Зеленский.

Так, он заключил: "После того, как все увидели, как они убивают, пытают, все это происходит... Они даже не скрывают атаки. Почему нет? Почему бы не поговорить о ядерной возможности. Почему бы не захватить атомную станцию, почему бы не взять иранские дроны и не убить мирных жителей?.. И тогда после такой картины мира, как вы считаете, мы, украинцы, можем сесть сейчас за стол переговоров вот с этим всем? Я не знаю, что это. У нас называют это "рашизм".

Зеленский подчеркнул, что Россия должна уважать право украинцев жить на своей земле, выйти с территории Украины, прекратить наносить удары по Украине и убивать гражданское население; наносить удары по инфраструктуре и энергетике Украины. "Вот все это вы прекращаете и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку", - подчеркнул глава государства.

"Год несокрушимости": Зеленский проводит пресс-конференцию

В пятницу, 24 февраля, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".

Во время общения с журналистами президент сделал ряд важных заявлений, в частности о переговорах с агрессором. Зеленский заявил, что теоретически не думает о переговорах с Россией по прекращению войны. Впрочем, он хочет привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

Также президент отметил, что Украина способна победить в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

Кроме того, Зеленский рассказал, что для него лично за первый год полномасштабной войны России против Украины преступления российских оккупантов в Буче были самыми страшными, а самое большое разочарование - все те, кто уехали 24 февраля.

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