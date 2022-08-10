Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров посоветовал россиянам покинуть полуостров после сегодняшних взрывов.
"Граждане России, незаконно пребывающие или поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма", - написал он, имея в виду взрывы на российской авиабазе в Крыма.
Он подчеркнул, что их пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно.
"Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!", - отметил он, обращаясь к россиянам.
Взрывы в Крыму 9 августа: что стоит знать
Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки.
Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Из-за взрывов начался пожар. Известно, что есть поврежденное имущество, пострадавшие и погибшие.
Оккупационная "власть" заявила, что взяла место взрыва в окружение - в радиусе 5 километров установлены ограждения, место патрулируют силовиков. Это якобы сделали с целью недопущения ранения местных жителей.
Также сообщалось, что в Новофедоровке (в 5 километрах от города Саки) начали эвакуировать жителей прилегающих к аэродрому домов.
Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.
В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.