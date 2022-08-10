По его словам, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет Крымский мост.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров посоветовал россиянам покинуть полуостров после сегодняшних взрывов.

"Граждане России, незаконно пребывающие или поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма", - написал он, имея в виду взрывы на российской авиабазе в Крыма.

Он подчеркнул, что их пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно.

"Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!", - отметил он, обращаясь к россиянам.

Взрывы в Крыму 9 августа: что стоит знать

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки.

Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Из-за взрывов начался пожар. Известно, что есть поврежденное имущество, пострадавшие и погибшие.

Оккупационная "власть" заявила, что взяла место взрыва в окружение - в радиусе 5 километров установлены ограждения, место патрулируют силовиков. Это якобы сделали с целью недопущения ранения местных жителей.

Также сообщалось, что в Новофедоровке (в 5 километрах от города Саки) начали эвакуировать жителей прилегающих к аэродрому домов.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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