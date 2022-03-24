Геращенко отмечает, что журналистка выступала против Путина и его режима.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что журналистка издания The Insider Оксана Баулина, погибшая накануне в результате обстрела оккупантов в Киеве, находилась в Украине на легальных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Вчера вечером вблизи торгово-развлекательного центра "Ретровиль" был нанесен минометный удар российскими оккупантами, в результате которого погибла гражданка Российской Федерации Баулина Оксана Викторовна. Она как журналист, которая была против Путина, против российского режима, находилась в Украине на легальных основаниях, имела официальную аккредитацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - отметил Геращенко.

По его словам, Баулина приехала на это место для того, чтобы осмотреть последствия ударов оккупантов по ТРЦ и нанесенные разрушения.

"В это время, когда она там находилась, был нанесен минометный удар. Вместе с ней погиб гражданин Украины... Он был случайным прохожим. И получил телесные повреждения сотрудник Подольского отдела полиции", - рассказал советник министра и добавил, что полицейский получил ранения грудной клетки и руки, он был госпитализирован.

Геращенко отметил, что факт убийства двух человек и ранения третьего зарегистрированы в полиции по статье 115 Уголовного кодекса Украины - Убийство.

"Тело Баулиной будет передано ее родным. Она будет транспортирована автомобильным путем в Европейский Союз, в Латвию, где проживают ее родные", - добавил он.

По его словам, минометный обстрел мог произойти, ориентировочно, со стороны Гостомеля или поселка Мощун.

Геращенко также отметил, что Баулина "стала случайной жертвой". "Мы думаем, что это не было специально направлено против Оксаны Баулиной. Это был случайный обстрел", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в интернет-издании The Insider сообщили о гибели своей корреспондентки Оксаны Баулиной в результате обстрела российских оккупантов в Киеве. На сайте издания отмечалось, что Баулина "погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания".

"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождающих ее людей ранены и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что до прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией". "После внесения организации в список экстремистских, она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева", - сообщили в издании.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что это уже вторая смерть журналиста в Украине, о которой сообщают медиа 23 марта.

"Утром Национальный союз журналистов Украины проинформировала о том, что от минометных обстрелов погиб Виктор Дедов, оператор местного телеканала "Сигма" в Мариуполе. Он умер в блокированном городе 11 марта", - отметил Томиленко.

Он также напомнил, что The Insider - интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике. Редакция издания расположена в Риге (Латвия).

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