В Украине прибыли первые три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Они способны поражать цель на расстоянии до 4 километров.
Об этом сообщается на Facebook оперативного командования "Юг".
Оперативное командование "Юг" раскрыло характеристики артиллерийских установок. Среди особенностей Gepard:
- поражают цель на расстоянии от 100 метров до 4 километров;
- экипаж до трех человек: водитель, командир, наводчик;
- комплексы будут покрывать объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах;
- разработка артиллерийских установок началась еще в 60-х годах. Долгое время Gepard была важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Уже в 2000-х годах от них отказались;
- установка базируется на шасси танка Leopard 1;
- на башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, которые фиксируют цель на расстоянии до 15 километров;
магазин также содержит 20 снарядов для наземных целей;
темп огня - 550 выстрелов из каждой пушки в минуту.
В модификации ЗСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные с других РЛС, - по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей.
"Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника", - пишет командование.
Ранее сообщалось, что в целом Украине должны передать 30 единиц Gepard. Известно по меньшей мере о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.