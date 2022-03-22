Наши воины готовы жечь врагов по всей Украине.

Российская оккупационная армия за 26 дней после полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 3,5 тысячи единиц техники. И каждый день эта пугающая для врага статистика растет. Наши воины продолжают обороняться и уничтожать противников на всех направлениях — как в прямых столкновениях, так и во время партизанских вылазок. Недавно один из внезапных ударов по оккупантам совершили ВСУ, морпехи и территориальная оборона на Черниговщине.

Действия украинских бойцов показаны на видео, которое опубликовал Генштаб на своей официальной странице на Facebook. В описании ролика сказано: "Черниговщина — край партизанской славы. Ветераны морской пехоты с Территориальной обороной ВС Украины вместе с одним из подразделений ВСУ жгут российских оккупантов".

На видео демонстрируется, как наши воины дождались в засаде вражескую колонну. А затем метким ударом из противотанкового оружия украинские бойцы подбили боевую машину оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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