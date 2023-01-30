Тела ликвидированных российских военных привезли из районов Новобахмутовки и Майорска.

Враг продолжает нести потери: 28 января в один из моргов в оккупированной Горловке привезли около 20 тел погибших оккупантов, говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.

"Противник и дальше несет потери", - подчеркнули в Генштабе.

Так, в один из местных моргов временно оккупированной Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов.

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Отмечается, что тела ликвидированных российских военных привезли из районов Новобахмутовки и Майорска.

Война новости - что происходит на фронте

Российские войска сосредотачивают свое внимание на боях за Донбасс, не считаясь с потерями. 29 января ВСУ отбили новые атаки врага на Бахмут.

Прежде всего, штурмы на Донецком направлении нацелены на отвлечении украинских сил от подготовки к контрнаступлению, считает Институт изучения войны. Однако противник, ударами по Угледару, желает также отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

Британские аналитики накануне писали, что Украина может начать контрнаступление уже в феврале. В то же время аналитики Института изучения войны по этому поводу более скептичны: ВСУ связывает руки нерешительность Запада поставлять новые образцы наступательной техники.

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