В эпицентре боевых действий по состоянию на 30 апреля остаются города Бахмут и Марьинка.

За сутки украинские военные отбили более 20 атак российских оккупантов. Противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 30 апреля, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники продолжают держать оборону.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ.

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"В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области, повреждены частные дома. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении, как проинформировали в Генштабе, россияне наступательных действий не проводили. Однако, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись шесть населенных пунктов Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты, находящиеся рядом с линией боевого столкновения, а именно Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Колодези, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Кроме того, сообщается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали 14 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, но успеха не имел. Захватчики совершили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции Сил обороны, идут бои за Марьинку. "Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил, но совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

"В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области, а также город Херсон. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс Херсонской области", - рассказали в Генштабе.

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Напомним, по данным Генштаба, в течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и 15 авиационных ударов. Также противник совершил около 30 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Как рассказал сегодня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты за сутки нанесли 331 удар по Бахмуту, но потеряли четыре полевых склада с боеприпасами. По его словам, этот город остается главной целью врага, сосредоточением главных его усилий. Вокруг этого города произошло 30 боестолкновений, уничтожено 93 оккупанта, 106 получили различные ранения.

По данным Института изучения войны, российские оккупанты добились некоторых успехов в Бахмуте. В частности, зафиксировано ограниченное продвижение россиян в юго-западной и северо-западной частях города.

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