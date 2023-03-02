Самое сильное государство планеты считает Пригожина преступником, что влечет за собой определенные последствия.

США располагают достаточным количеством доказательств, чтобы называть владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина военным преступником. Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в американском Сенате.

"Возможно, это не очень уместно говорить мне как юристу до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", — заявил Гарланд.

Генпрокурор США подчеркнул, что пригожинская "Группа Вагнера" несет ответственность за многочисленные преступления против граждан Украины на Донбассе, а также за незаконную отправку на фронт заключенных из российских тюрем. При этом он выразил мнение, что своей деятельностью данная группировка наносит вред в том числе и США.

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На вопрос одного из сенаторов, должны ли США официально признать "Группу Вагнера" террористической организацией, Гарланд отметил, что этот вопрос находится в компетенции Государственного департамента (Министерства иностранных дел) США.

Группа Вагнера на войне в Украине

Созданная Пригожиным "Группа Вагнера" – популярно, но ошибочно именуемая "частной военной компанией" – существует с 2014 года. По признанию самого же олигарха, она принимала участие в войне на Донбассе с 2014 года.

Наибольшую известность и свою репутацию беспринципных головорезов группировка получила в ходе российской кампании на территории Сирии. Там "вагнеровцы" прославились убийствами гражданских и позорным поражением при единственной стычке с американцами. Также "Группа Вагнера" активно действует в Африке.

В 2022 году при вторжении РФ в Украину "Группа Вагнера" активно действовала с весны, но с конца лета ее роль резко выросла, когда Пригожину разрешили вербовать в свою частную армию десятки тысяч российских зэков. После нескольких месяцев тяжелых боев в районе Бахмута "Группа Вагнера" оказалась практически полностью разгромлена украинскими силами обороны.

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