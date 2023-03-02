США располагают достаточным количеством доказательств, чтобы называть владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина военным преступником. Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в американском Сенате.
"Возможно, это не очень уместно говорить мне как юристу до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", — заявил Гарланд.
Генпрокурор США подчеркнул, что пригожинская "Группа Вагнера" несет ответственность за многочисленные преступления против граждан Украины на Донбассе, а также за незаконную отправку на фронт заключенных из российских тюрем. При этом он выразил мнение, что своей деятельностью данная группировка наносит вред в том числе и США.
На вопрос одного из сенаторов, должны ли США официально признать "Группу Вагнера" террористической организацией, Гарланд отметил, что этот вопрос находится в компетенции Государственного департамента (Министерства иностранных дел) США.
Группа Вагнера на войне в Украине
Созданная Пригожиным "Группа Вагнера" – популярно, но ошибочно именуемая "частной военной компанией" – существует с 2014 года. По признанию самого же олигарха, она принимала участие в войне на Донбассе с 2014 года.
Наибольшую известность и свою репутацию беспринципных головорезов группировка получила в ходе российской кампании на территории Сирии. Там "вагнеровцы" прославились убийствами гражданских и позорным поражением при единственной стычке с американцами. Также "Группа Вагнера" активно действует в Африке.
В 2022 году при вторжении РФ в Украину "Группа Вагнера" активно действовала с весны, но с конца лета ее роль резко выросла, когда Пригожину разрешили вербовать в свою частную армию десятки тысяч российских зэков. После нескольких месяцев тяжелых боев в районе Бахмута "Группа Вагнера" оказалась практически полностью разгромлена украинскими силами обороны.