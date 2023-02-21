Журналисты пришли к выводам, что наложенные Западом санкции мало повлияли на финансовое положение "повара Путина".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, уже находясь под санкциями, заработал 250 млн долларов от добычи природных ресурсов за пределами РФ, говорится в расследовании The Financial Times.

Журналисты исследовали документы компаний, находящихся под международными санкциями за связи с "Вагнером", и пришли к выводам, что наложенные Западом ограничения мало повлияли на финансовое положение Пригожина.

Например, объем продаж компании Пригожина "ЕвроПолис", которая находится под санкциями США с 2018 года, в 2020 году от нефтяных месторождений Сирии составил 134 млн долларов, чистой прибыли - 90 млн долларов.

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В декабре 2021 года, за два месяца до вторжения, компания сообщила о падении выручки из-за контрактов до чуть более 400 тысяч долларов, но по-прежнему может похвастаться 92 млн долларов наличных средств на своем балансе, говорится в расследовании FT.

Продолжают торговлю и другие связанные с российскими боевиками компании. Так, занимающаяся добычей золота в Судане M Invest, попавшая под санкции США в 2020-м, в 2021 году по-прежнему генерировала продажи в размере 2,6 млн долларов.

Две компании, которые отгружают большое количество промышленного оборудования компаниям, поддерживаемым ЧВК "Вагнер", в Судан и Центральноафриканскую Республику, к концу 2021 года получили более 6 млн долларов дохода.

Вместе с тем некоторые компании Пригожина передали свою деятельность другим организациям до того, как Запад предпримет меры для их закрытия. "Mercury LLC, компания, работающая в сирийском нефтяном секторе и находящаяся под санкциями ЕС в 2021 году, за три года до включения в список получила продажи в размере 67 млн долларов, но впоследствии объявила о нулевой выручке", - сообщают журналисты.

"Вагнеровцы" в Африке - что известно

"Вагнеровцы" появились в Африке в 2017 году, когда РФ вмешалась в конфликт и стала на сторону тогдашнего президента Судана Омара Хасана аль-Башира. Взамен Путин, по данным СМИ, получил доступ к месторождениям золота.

В 2018 году появилась информация об отправке российских боевиков "Вагнера" в Судан и Центральноафриканскую республику якобы для тренировок местных солдат.

The New York Times подтверждает данные, что на самом деле Россия занимается в Африке разграблением ресурсов, например золота. И прямое участие в этом берут "вагнеровцы". По мнению журналистов, это позволит РФ еще какое-то время продержаться на золотовалютных резервах под санкциями.

Вместе с тем Пригожин занимается в Африке вербовкой местных мужчин на войну против Украины.

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