Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, уже находясь под санкциями, заработал 250 млн долларов от добычи природных ресурсов за пределами РФ, говорится в расследовании The Financial Times.
Журналисты исследовали документы компаний, находящихся под международными санкциями за связи с "Вагнером", и пришли к выводам, что наложенные Западом ограничения мало повлияли на финансовое положение Пригожина.
Например, объем продаж компании Пригожина "ЕвроПолис", которая находится под санкциями США с 2018 года, в 2020 году от нефтяных месторождений Сирии составил 134 млн долларов, чистой прибыли - 90 млн долларов.
В декабре 2021 года, за два месяца до вторжения, компания сообщила о падении выручки из-за контрактов до чуть более 400 тысяч долларов, но по-прежнему может похвастаться 92 млн долларов наличных средств на своем балансе, говорится в расследовании FT.
Продолжают торговлю и другие связанные с российскими боевиками компании. Так, занимающаяся добычей золота в Судане M Invest, попавшая под санкции США в 2020-м, в 2021 году по-прежнему генерировала продажи в размере 2,6 млн долларов.
Две компании, которые отгружают большое количество промышленного оборудования компаниям, поддерживаемым ЧВК "Вагнер", в Судан и Центральноафриканскую Республику, к концу 2021 года получили более 6 млн долларов дохода.
Вместе с тем некоторые компании Пригожина передали свою деятельность другим организациям до того, как Запад предпримет меры для их закрытия. "Mercury LLC, компания, работающая в сирийском нефтяном секторе и находящаяся под санкциями ЕС в 2021 году, за три года до включения в список получила продажи в размере 67 млн долларов, но впоследствии объявила о нулевой выручке", - сообщают журналисты.
"Вагнеровцы" в Африке - что известно
"Вагнеровцы" появились в Африке в 2017 году, когда РФ вмешалась в конфликт и стала на сторону тогдашнего президента Судана Омара Хасана аль-Башира. Взамен Путин, по данным СМИ, получил доступ к месторождениям золота.
В 2018 году появилась информация об отправке российских боевиков "Вагнера" в Судан и Центральноафриканскую республику якобы для тренировок местных солдат.
The New York Times подтверждает данные, что на самом деле Россия занимается в Африке разграблением ресурсов, например золота. И прямое участие в этом берут "вагнеровцы". По мнению журналистов, это позволит РФ еще какое-то время продержаться на золотовалютных резервах под санкциями.
Вместе с тем Пригожин занимается в Африке вербовкой местных мужчин на войну против Украины.