"Повар Путина" попросил ограничить круг лиц, на которых распространяется новые поправки.

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пошел на поклон к спикеру Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Он попросил ограничить круг лиц, на которых распространяется новые поправки о наказании за "дискредитацию" участников войны против Украины.

"Повар Путина" попросил исключить из списка высший командный состав российского минобороны и добровольческих отрядов.

"Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности", - говорится в сообщении Пригожина в его Telegram-канала.

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ЧВК "Вагнер" в войне против Украины - что известно

Наемники-"вагнеровцы" с первых дней полномасштабного вторжения в Украину используются для убийств украинцев. При этом их главарь заявил, что "вагнеровцы" не планируют уходить из Бахмута, показав гору трупов своих наемников.

Позже в Госдепе США заявили, что Китай помогает "Вагнеру" воевать в Украине ,в частности поставляет спутниковые снимки.

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