Мужчину пытали и утопили впоследствии в водоеме, привязав к ногам гирю.

В селе Киселевка Чернобаевского района Херсонской области оккупанты похитили сотрудника украинской полиции Виталия Лапчука и членов его семьи. Впоследствии рашисты устроили кровавую расправу над Лапчуком, который имеет звание подполковника.

Об этом сообщила жена погибшего в Facebook.

По ее словам, всю семью похитили 27 марта, но ее с детьми отпустили. А вот ее мужа пытали и утопили в водоеме.

"Привезли на Кирова (вероятно, здание ГУНП в Херсонской области – ред.), я это узнала по брущатке. С мешками на головах мы сидели где-то с трех дней до ночи. Все это время я слышала, как моего мужа периодически спускали вниз и били, я слышала. А мы просто сидели в мешках", - вспоминает жена.

После пыток Лапчука казнили, привязав к ногам гирю и сбросив в воду.

"Они убили тебя, связали ноги, привязали гирю и утопили... Не дали мне с тобой проститься!", - пишет жена.

Известно, что Виталий Лапчук - подполковник полиции, работал в Херсонском юридическом институте ХНУВД. После 24 февраля был в территориальной обороне.

Напомним, что ВСУ достигли тактического успеха на Херсонском направлении. А 10 июня УНИАН сообщал, что украинская авиация на Херсонщине нанесла серьезный удар по врагу.

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