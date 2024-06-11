Ранее в коллаборанта стреляли.

На днях было совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. 11 июня предатель Украины умер в российской больнице.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на сообщение его жены Людмилы. По ее словам, Мацегора умер в понедельник, 10 июня 2024 года (вероятно, в публикации допущена опечатка, – УНИАН).

Российский пропагандистский паблик Mash сообщает, что Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице.

Видео дня

Покушение на Мацегору

7 июня 2024 года было совершено поку шение на предателя Украины Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. В Главном управлении разведки отмечали, что он находился в критическом состоянии.

Впоследствии сообщалось, что в предателя стреляли в Старом Осколе возле дома в микрорайоне Марышкин лог.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Геннадий Мацегора, который на тот момент был мэром Купянска, добровольно пошел на полное сотрудничество оккупантами. В июне 2022 года он подписал "протокол" создания оккупационной Харьковской администрации. Когда Силы обороны проводили контрнаступление на Харьковщине, предатель Мацегора сбежал в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: