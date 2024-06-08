Сообщается, что Геннадий Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками.

В России 7 июня было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.

Как сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, мэр-коллаборант - в критическом состоянии.

"Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что после освобождения Купянска Мацегора сбежал с россиянами в Белгородскую область. Так "московские хозяева" приставили к нему усиленную охрану, однако, и она не уберегла мэра-коллаборанта.

"Сейчас московские врачи уже вторые сутки подряд пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновский концерт. Состояние предателя украинского народа – критическое", - сообщили в ГУР..

Предатели Украины в спецслужбах - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, как государство борется с предателями внутри спецслужб и в силовых органах:

"Результаты большие. Сначала многие из них сливали информацию и бежали. Просто бежали с территории Украины. Это было в первые дни войны. А наши все остались. Предатели были остановлены. Кто-то побежал, к сожалению, за территорию нашего государства. А может и к счастью. Предателей стало меньше".

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